На юго-западе Москвы построили свыше 400 тыс. кв. м жилья по программе реновации

Больше всего новых домов возвели в Зюзине

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 30 новостроек общей площадью квартир 415,2 тыс. кв. м введено в эксплуатацию по программе реновации на юго-западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени на юго-западе столицы под заселение по программе реновации переданы 34 новостройки. Еще две - в Конькове и Зюзине - готовятся к заселению, новые квартиры в них жители районов начнут получать уже в этом году", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что больше всего новых домов построено в Зюзине - 11, в Конькове - 6, в Академическом районе и Южном Бутове - по 4.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что на территории округа начато или завершено расселение 80 домов старого жилого фонда. "В современные квартиры в новых домах уже переехали 4,6 тыс. семей. Еще более 750 семей продолжают оформление необходимых документов для переезда. Большая часть переехавших, 3,1 тыс. семей, воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем, которую город предоставляет участникам программы", - отметил он.

Левкин напомнил, что согласно гарантиям программы грузчики бесплатно помогают перевезти крупногабаритные вещи, например, мебель и бытовую технику. Самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных. Грузчиков и транспорт предоставляет префектура округа.

Всего на территории Юго-Западного административного округа строятся еще 16 новостроек, проектируются 24. Общая площадь квартир в этих домах составит более 772 тыс. кв. м.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включены 5 175 домов, в которых проживают почти 1 млн москвичей.