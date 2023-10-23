Более 2,5 тыс. льготных ипотек предоставили IT-специалистам в Подмосковье

Воспользоваться льготной ипотекой могут сотрудники аккредитованной IT-компании в возрасте до 50 лет, которые являются гражданами России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. льготных кредитов для сотрудников IT-компаний выдали в Московской области с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

"Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Напомню, что такая федеральная мера поддержки введена Минцифры РФ и позволяет IT-специалистам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке. С начала года более 2,5 тыс. льготных ипотек оформили сотрудникам IT-компаний", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе добавили, что воспользоваться льготной ипотекой могут сотрудники аккредитованной IT-компании в возрасте до 50 лет, которые являются гражданами России. Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс. рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс. рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс. - для сотрудников компаний, расположенных во всех городах и муниципалитетах, кроме городов-миллионников. К сотрудникам до 35 лет включительно требования к размеру зарплаты не предъявляются.

Кроме того, после оформления льготного кредита необходимо проработать в аккредитованной IT-компании не менее пяти лет. Если сотрудник увольняется, то льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию.