ДОМ.РФ разместил 60-й выпуск ипотечных облигаций

Вместе с "Металлинвестбанком" размещен выпуск облигаций с ипотечным покрытием объемом 6,11 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ вместе с "Металлинвестбанком" разместил выпуск облигаций с ипотечным покрытием объемом 6,11 млрд рублей, это стало 60-м выпуском ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"На ценные бумаги с поручительством института развития приходится около 99% рынка ипотечных облигаций. 60-й выпуск ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ с ипотечным покрытием объемом 6,11 млрд рублей размещен вместе с "Металлинвестбанком", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным института развития, эмитентом облигаций выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. Ставка купона установлена на уровне 7,85% годовых. Облигации обеспечены пулом кредитов, выданных "Металлинвестбанком" по льготным и собственным ипотечным программам на покупку 97,7 тыс. кв. м жилья.

По мнению директора подразделения "Секьюритизация" Елены Музыкиной, ИЦБ являются важным инструментом развития ипотечного бизнеса банковского сектора, в том числе в непростых рыночных условиях. "Металлинвестбанк" выступает регулярным оригинатором выпусков ИЦБ ДОМ.РФ, используя все возможности секьюритизации по увеличению ликвидности активов, снижению нагрузки на капитал, привлечению финансирования. Около трети ипотеки банка секьюритизировано в партнерстве с ДОМ.РФ, и мы планируем развивать наше сотрудничество", - приводит пресс-служба ее комментарий.

По данным госкорпорации, ДОМ.РФ и "Металлинвестбанк" разместили пять выпусков ипотечных облигаций общим объемом 23,9 млрд рублей, в том числе используя автоматизированное цифровое решение для выпуска ипотечных облигаций - цифровую платформу ИЦБ, запущенную в 2022 году. Благодаря сервису банки могут легко подать заявку на секьюритизацию онлайн, а на следующих этапах сделки обеспечивается эффективный обмен и обработка информации для бесшовного сервисного сопровождения ипотечного покрытия облигаций.

Об ипотечных облигациях

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целях развития страны на период до 2030 года и нацпроекта "Жилье и городская среда". С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 60 выпусков облигаций объемом более 1,98 трлн рублей.