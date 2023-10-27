Эксперт: рост ставки ЦБ может привести к модернизации льготной ипотеки в России

Директор по взаимодействию с инвесторами группы компаний "А101" Анатолий Клинков считает, что можно было бы пролонгировать семейную ипотеку и IT-программу, а также добавить, например, молодежную программу для только что образовавшихся семей, где супругам менее 35 лет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Рост ключевой ставки может привести к сегментации льготной ипотеки для разных категорий граждан в середине 2024 года. Такое мнение ТАСС высказал директор по взаимодействию с инвесторами группы компаний "А101" Анатолий Клинков.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых. После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью кредитования.

"В ближайшем будущем рынок недвижимости может ожидать повышение ставок по ипотечным программам из-за роста ключевой ставки до 15%. Прогнозы сводятся к тому, что ключевая ставка в 2024 году останется двузначной. Это ставит под вопрос продление льготных ипотек. Вероятнее всего общую льготную госипотеку под 8% годовых необходимо будет сегментировать на разные категории населения", - сказал Клинков.

В частности, по его словам, можно было бы пролонгировать семейную ипотеку и IT-программу, а также добавить, например, молодежную программу для только что образовавшихся семей, где супругам менее 35 лет.

Эксперт считает, что уже четвертое повышение ключевой ставки за последние четыре месяца может привести к постепенному ухудшению условий покупки жилья. "Тем не менее субсидированные государством ставки по ипотеке на квартиры в новостройках в два-три раза ниже ключевой ставки. Поэтому для покупателей первичного жилья сейчас ипотечные условия наиболее благоприятные", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, ставка по ней при этом увеличилась с 7% до 8%.

О девелопере

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области. В 2022 году девелопер ввел в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.