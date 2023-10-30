ЦБ подготовит предложение о получении права устанавливать количественные лимиты в ипотеке

Инструмент позволит ограничить выдачу ипотечных кредитов закредитованным заемщикам

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России подготовит предложение в Госдуму о получении полномочий устанавливать количественные ограничения в ипотеке по аналогии с макропруденциальными лимитами (МПЛ) в необеспеченном потребительском кредитовании. Инструмент позволит ограничить выдачу ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

"В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании). Такой инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Потери банков по таким кредитам выше, особенно в периоды кризисов. До получения полномочий устанавливать количественные ограничения на предоставление рискованных ипотечных кредитов для этих целей могут использоваться макропруденциальные надбавки", - говорится в документе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что у ЦБ нет законодательных полномочий для введения количественных ограничений на выдачу ипотеки, хотя регулятору было бы полезно иметь такой инструмент в своем арсенале. Пока у ЦБ нет полномочий устанавливать МПЛ в ипотеке, регулятор может только ужесточать надбавки, связанные с долей первоначального взноса и уровнем долговой нагрузки заемщика.

Согласно материалам ЦБ, долговая нагрузка граждан продолжает расти: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку во втором квартале 2023 года, уже был потребительский кредит. Кроме этого, по данным Банка России, количество заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит дополнительно к ипотеке, растет четвертый квартал подряд.