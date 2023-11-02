На северо-западе Москвы с начала 2023 года сдали около 700 тыс. кв. м недвижимости

Основной объем пришелся на жилые и социальные объекты, построенные в рамках комплексной реорганизации бывших промзон, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Тридцать четыре объекта капитального строительства общей площадью около 700 тыс. кв. м введено в эксплуатацию по итогам трех кварталов 2023 года на территории Северо-Западного административного округа столицы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"На северо-западе столицы сохраняются стабильные показатели ввода недвижимости в эксплуатацию, сопоставимые с аналогичным периодом 2022 года. Основной объем приходится на жилые и социальные объекты, построенные в рамках комплексной реорганизации бывших промзон. Сфера здравоохранения пополнилась двумя новыми корпусами федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научный центр неврологии" и взрослой поликлиникой на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом в районе Строгино", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что в число образовательных учреждений округа вошли школа на 1,1 тыс. учеников и три детских сада на 850 воспитанников, сданные на территории бывшего Тушинского аэродрома. Еще одна школа на 800 мест введена в составе жилой застройки района Щукино на улице Берзарина.

"Согласно статистике Мосгосстройнадзора, объемы перспективного строительства на северо-западе столицы увеличились в два раза по сравнению с девятью месяцами прошлого года - тогда было выдано 22 разрешения на строительство объектов общей площадью 553,4 тыс. кв. м. В текущем году оформленная с января по сентябрь разрешительная документация позволяет возвести 49 объектов общей площадью более 1,1 млн кв. м", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что по программе реновации планируется построить восемь жилых домов в районах Северное и Южное Тушино, Хорошево-Мневники, Митино, Щукино. Суммарно в новостройках будет доступно почти 2,7 тыс. квартир площадью более 150 кв. м. В столичной системе образования появятся четыре детских сада на 940 малышей и три школы на почти 2,5 тыс. мест. Для прихожан района Куркино запланировано сооружение храмового комплекса в честь великомученика Георгия Победоносца.

Контроль строительства

Всего за девять месяцев под надзором инспекторов столичного ведомства на северо-западе находились 143 объекта капитального строительства площадью около 5 млн кв. м.

"Инспекторы организовали 254 проверки, в 118 из которых принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполнили 1 190 испытаний и исследований конструкций и применяемых материалов. По итогам контрольно-надзорных мероприятий на строящихся объектах оформлено 773 протокола об административных правонарушениях в области строительства. Объем штрафных санкций составил порядка 70 млн рублей", - резюмировал Войстратенко.

Глава Мосгосстройнадзора заверил, что все нарушения оперативно устраняются участниками строительства под контролем инспекторов комитета. Профилактическая работа Мосгосстройнадзора в округе включала в себя выдачу 262 предостережений, проведение 367 консультаций с застройщиками и организацию 29 профилактических визитов на площадки.