В Москве производителю лифтов и оборудования предоставили льготу на аренду земли

С учетом льготы арендная плата за землю будет снижена более чем в пять раз за год

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московскому производителю лифтов и оборудования предоставили льготу по аренде земельного участка в районе Гольяново на востоке города, это позволит предприятию перенаправлять сэкономленные средства на развитие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Для столичных промышленных комплексов с 2016 года действует льготная ставка аренды земли в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Такую льготу получил производитель лифтов и лифтового оборудования "Мэл" на участок площадью 4,17 га. Ежегодно компания будет экономить более 9,7 млн рублей", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что одним из условий предоставления льготы является обязательство предприятия вкладывать сэкономленные средства в собственное развитие. Компания планирует направить их на разработку новых высокотехнологичных продуктов или увеличение производственных мощностей.

"С предприятием заключили дополнительное соглашение к договору аренды участка, расположенного в районе Гольяново по адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 11. Льгота будет действовать 10 лет. С ее учетом арендная плата за землю будет снижена более чем в пять раз за год", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Статус промышленного комплекса компании присвоили в апреле 2023 года. Таким образом ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю - 20% от исчисленного.