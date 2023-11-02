ЦИАН ожидает роста предложения на вторичном рынке жилья в России

По словам руководителя "ЦИАН.Аналитики" Алексея Попова, в ближайшее время продавцы жилья будут чаще давать скидки, что приведет к стагнации цен

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Предложение вторичного жилья на российском рынке может прекратить падение и начать рост в ближайшее время, что может вылиться в стагнацию цен. К такому выводу пришли аналитики классифайда ЦИАН, изучив ситуацию в октябре в городах с населением от 500 тыс. человек.

"Выбор (вторичного жилья - прим. ТАСС) планомерно снижается уже больше года, однако в июле-сентябре на фоне активизации спроса темпы ускорились. В октябре на фоне охлаждения рынка темпы вновь замедлились, это указывает на приближающийся разворот тренда" - сообщается в докладе "ЦИАН.Аналитика".

По словам руководителя "ЦИАН.Аналитики" Алексея Попова, в ближайшее время продавцы жилья будут чаще давать скидки, что приведет к стагнации цен на сегодняшнем уровне. А стоимость квартир в недавно введенных в эксплуатацию новостройках, где конкуренция за покупателя с первичным рынком выше, может снизиться.

Так, в августе 2023 года количество лотов на вторичном рынке сократилось по отношению к июлю 2023 года на 6,5%, в сентябре - 6,2%, а в октябре - уже на 1,2%. Тем не менее, по отношению к октябрю 2022 года предложение сократилось на 30,7%.

При этом новый тренд, по данным ЦИАН, уже проявился в некоторых регионах: в октябре 2023 по отношению к сентябрю в Воронеже, Тольятти, Оренбурге и Томске объем предложения снизился на 10-12%, а в Москве и Санкт-Петербурге - на 2,5%. А в Кемерово и Ярославле, наоборот, - увеличился на 9-14%.

Интерес ко вторичному жилью охлаждается из-за удорожания ипотеки, считают в "ЦИАН.Аналитика". "По итогам сентября-октября заметно смещение спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек за счет разрыва в ипотечных ставках между двумя этими сегментами. Вероятно, в ближайшее время ипотека на вторичном рынке подорожает еще сильнее - ЦБ вновь повысил ключевую ставку", - прокомментировал ситуацию руководитель этого направления ЦИАН Алексей Попов. Центробанк на заседании 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых.