В России выявили более 131 тыс. га земли под строительство жилья

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, из этого совокупного объема 44,5 тыс. га пригодны для многоквартирной застройки, еще 87,1 тыс. га - для индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 131 тыс. га выявили в РФ в рамках проекта "Земля для стройки". Эти участки пригодны для строительства многоквартирного и частного жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день выявлено более 67,8 тыс. земельных участков и территорий общей площадью 131,6 тыс. га", - цитируется он в сообщении на сайте правительства РФ.

По его словам, из этого совокупного объема 44,5 тыс. га пригодны для многоквартирной застройки, еще 87,1 тыс. га - для индивидуального жилищного строительства. Хуснуллин напомнил, что проект "Земля для стройки" позволяет эффективно использовать земли, улучшать жилищные условия россиян и создавать дополнительный импульс для развития экономики.

Больше всего перспективных участков власти выявили в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах.

"На данный момент в "Банк земли" включены объекты из 84 регионов нашей страны. Всего в оборот уже вовлекли (предоставили в аренду или собственность) около 14 тыс. земельных участков площадью более 11 тыс. га", - процитировали в сообщении главу Росреестра Олега Скуфинского.

Проект "Земля для стройки" стартовал в 2020 году в рамках государственной программы "Национальная система пространственных данных". Выявленные свободные для инвестиций земли можно выбрать на публичной кадастровой карте. На ней в настоящий момент есть данные о более 37,8 тыс. участков общей площадью 91,5 тыс. га. Из них более 32,8 тыс. участков пригодны для частного жилищного строительства и еще 5 тыс. - для возведения многоквартирных домов.