Девелопер "Эталон" построил систему мониторинга и анализа данных по направлениям ESG

Компания ведет мониторинг и анализ экологического воздействия, кадровой политики, безопасности на производстве, программы развития местных сообществ и цепочки закупок и поставок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" построила систему мониторинга и анализа данных по направлениям, входящим в направление ESG. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент группы Геннадий Щербина.

"Мы развиваем ESG-повестку как практический инструмент совершенствования бизнес-процессов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации, а также поддерживающих функций в компании", - отметил Щербина.

Он указал, что компания ведет мониторинг и анализ экологического воздействия, кадровой политики, безопасности на производстве, программы развития местных сообществ и цепочки закупок и поставок. "В "Эталоне" подсчитали, что технологии быстровозводимых многоквартирных домов по технологии модульного домостроения ускоряют строительный цикл на 15-20%, что значительно снизит воздействие на окружающую среду", - привел пример собеседник агентства. Также девелопер развивает инновации, которые обеспечат более бережливое потребление ресурсов и снижение выбросов парниковых газов за счет оптимизации цепочки поставок, сокращения логистических маршрутов на строительных площадках, выбора более экологичных материалов и оборудования, указал Щербина. "Эталон" также активно работает над повышением стандартов корпоративного управления, реализует программы поддержки и обучения персонала, создает рабочие места в регионах за счет расширения географии бизнеса, также добавил он.

В этом году группа "Эталон" выпустила свой первый ESG-отчет и заняла место в топ-50 среди 160 компаний, представленных в рэнкинге RAEX (рейтинг BB), напомнил он.

О продажах

Девелопер намерен по итогам 2023 года получить рекордный результат по объемам продаж, также подчеркнул президент компании. "Это рекордный год по всем показателям, мы перевыполним то, что планировали в конце прошлого года", - сказал он. Щербина напомнил, что по итогам трех кварталов 2023 года продажи недвижимости группы увеличились на 62% в физическом и 53% в денежном выражении. "Что касается планов на будущий год, он точно должен быть не хуже, чем этот", - отметил собеседник агентства.

Среди рисков президент компании назвал дальнейшее повышение ключевой ставки. "Мы серьезно думаем о плане действий в этом случае, и у нас уже есть понимание, что делать", - сказал он. "Мы достаточно консервативная компания, не берем на себя тяжелые риски, это не первый наш кризис в экономике, но конечно, мы постоянно меняемся и актуализируем наши подходы в соответствии с актуальной повесткой", - продолжил Щербина.

При этом глава компании не ждет снижения цен на жилую недвижимость, несмотря на трансформацию условий ипотечного кредитования: "Вряд ли цены на жилье опустятся, они будут либо на этом же уровне, либо выше".

Выход в регионы

Девелопер также планирует, что в 2024 году может состояться выход еще в несколько новых регионов присутствия. По итогам трех кварталов 2023 года доля региональных проектов в продажах уже составила 34% в натуральном выражении и 21% в рублевом. "Сейчас у нас восемь регионов, я думаю, что в следующем году мы можем работать уже в 10-11 регионах", - сказал Щербина. Компании интересны Приволжский федеральный округ, Урал и Сибирь, отметил он.

По словам бизнесмена, сейчас регионы особенно заинтересованы в сотрудничестве с крупными девелоперами, в крупных городах наблюдается серьезный рост промышленности, прекратился отток населения и стала выше потребность в жилье для удержания и привлечения квалифицированных специалистов и экономически-активного населения.

При этом компания не планирует менять подход к формированию своего земельного банка в столичных агломерациях. "Мы рассматриваем приобретение в ближайшее время крупных участков в Санкт-Петербурге и в Москве", - продолжил Щербина.

Также "Эталон" рассматривает диверсификацию бизнеса за счет коммерческой недвижимости. В этом отношении, по словам Щербины, наибольший интерес для компании представляет складской сегмент. Возводить торговые центры и офисы компания не планирует, кроме случаев, когда это предусмотрено проектами планировки территории в жилых проектах группы.