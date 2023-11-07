В Москве с начала года реализовали 100 нежилых помещений в домах по реновации

Объекты расположены в 10 административных округах и 22 районах города

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сто нежилых помещений под размещение торговых, сервисных и бытовых предприятий реализовали в Москве с начала 2023 года в новостройках, возведенных по программе реновации. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В нежилых помещениях на первых этажах, как правило, располагаются магазины, аптеки, кафе и различные сервисно-бытовые услуги. То есть та инфраструктура, которая необходима для организации комфортной жизни. С начала года реализовано уже 100 таких помещений, сейчас в них ведется обустройство, после чего там откроются предприятия малого и среднего бизнеса", сказал он, уточнив, что площадь реализованных нежилых помещений составляет свыше 9,7 тыс. кв. м.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, реализованные помещения расположены в 10 административных округах и 22 районах города. "Уже сейчас в Москве задействовано более 500 нежилых помещений на первых этажах в новостройках, возведенных по программе реновации", - добавил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.