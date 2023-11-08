В электронном виде оформили 70% ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ в 2023 году

Директор подразделения диджитал банка Олег Комлик сообщил, что за год количество оформленных в таком формате ипотечных кредитов выросло более чем вдвое

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Доля оформленных в электронном формате ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ составила 70% от общего числа сделок за девять месяцев 2023 года, сообщил директор подразделения диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

"За год количество оформленных в электронном формате ипотечных кредитов выросло более чем вдвое: за аналогичный период в прошлом году доля жилищных кредитов, оформленных в банке онлайн, составляла 33%. За девять месяцев 2023 года доля таких кредитов в банке ДОМ.РФ составила 70% от общего числа сделок", - сказал он в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

Как пояснили в пресс-службе банка, ипотечная сделка состоит из четырех основных этапов: заявка на кредит, проведение сделки, сопровождение (для первичного рынка недвижимости это оформление права и закладной) и закрытие займа. Доля цифровых сервисов на разных этапах разная, но, к примеру, на стадии оформления права и закладной уровень цифровизации увеличился за 2023 год в 12 раз. "Если в январе 2023 года в среднем регистрировалось только 5% электронных закладных, то по итогам III квартала их было уже 60% от общего числа", - уточнили в пресс-службе.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, входящий в топ-3 российских банков по ипотечному портфелю и объему проектного финансирования застройщиков (уполномоченный банк в сфере жилищного строительства с 2018 года).

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.