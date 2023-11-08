В России объем выдачи ипотеки за октябрь уменьшился почти на 20%

Он достиг 775,6 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в России в октябре 2023 года в сравнении с сентябрем уменьшился на 19,41% - до 775,6 млрд рублей. Такие предварительные данные следуют из мониторинга агентства Frank RG.

"Объем выдач ипотечных кредитов составил 775,6 млрд рублей. Показатели октября 2023 года на 19,41% ниже сентября 2023 года и на 71,7% выше октября 2022 года. В количественном выражении снижение выдач в октябре составило 17,11% (192,3 тыс.)", - говорится в материалах.

Аналитики предполагают, что на снижение объемов выдач ипотеки в России в октябре могло повлиять увеличение первоначального взноса по госпрограммам с 15% до 20%. При этом суммарно за десять месяцев 2023 года было выдано на 72,2% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года.

Отмечается, что средний размер выдаваемого кредита в РФ после четырех месяцев роста за октябрь показал снижение на 2,8%, до 4,03 млн рублей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит признаки перегрева на рынке ипотеки, которая растет высокими темпами. Повышение ипотечных ставок вслед за ключевой, увеличение первоначального взноса с 15% до 20% и ставок по льготным кредитам приведут к охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы, говорилось в сообщении регулятора.