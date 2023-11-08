Дума разрешила сдавать жилье в многоквартирном доме в посуточную аренду

Согласно соответствующему законопроекту, это возможно при условии соблюдения законных прав и интересов соседей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий собственникам сдавать в аренду жилое помещение в многоквартирном доме посуточно при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

Документ внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в сентябре этого года. Законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 23 марта 2023 года № 9-П "По делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ в связи с жалобой гражданина". Гражданин оспаривал конституционность нормы, которая не позволяет сдавать жилье в многоквартирном доме в краткосрочную аренду от одних до нескольких суток.

Законопроект вносит изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым собственник вправе предоставить во владение и (или) в пользование свое жилье гражданам в том числе на основании договора краткосрочного найма при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

"Тема действительно важная, ведь статус посуточной аренды остается неустановленным с 2019 года. Тогда Конституционный суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но требует дополнительного законодательного регулирования. Статус краткосрочной аренды остался неясен. Сейчас мы и устраняем этот пробел в законодательстве", - пояснил ТАСС член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

По его мнению, принятие законопроекта поможет вывести из тени рынок краткосрочной аренды и наладить систему налоговых отчислений. "Соответственно, появятся дополнительные доходы бюджета. Также благодаря договорам появятся дополнительные гарантии и для соседей, и для собственников, и для квартиросъемщиков", - заключил Колунов.