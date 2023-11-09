9 ноября, 16:17

Суд аннулировал собственность на самострой, выдаваемый за часть храма в Сириусе

В пресс-службе федеральной территории Сириус уточняли, что объекты эксплуатируются фондом "Приют Святого Иоанна Предтечи"

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал в апелляционном порядке в удовлетворении исковых требований частным лицам о признании права собственности на самострой, выдаваемый за часть храма Нерукотворного образа Христа Спасителя на федеральной территории Сириус. Об этом ТАСС сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам гражданского иска, имеющимся в распоряжении ТАСС, у Сурена Эксузяна и Владимира Осколкова в аренде до 2054 года находится земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства. В 2006 году главным архитектором города Сочи им выдавалось разрешение на строительство жилого дома высотой в три этажа, реконструкцию хозяйственной постройки. Вопреки разрешительным документам, на участке оказались возведены два объекта высотой в пять и шесть этажей, признание права собственности на последний Эксузян и Осколков ранее получили по решению Адлерского районного суда. Власти федеральной территории Сириус добиваются признания объектов самостроями и их сноса, а Эксузян и Осколков подали жалобу, чтобы сохранить за собой право собственности.

"В исковых требованиях о признании права собственности отказано", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, пояснив, что вынесенное ранее решение о признании права собственности отменено.

В 2009 году суд признавал за Эксузяном и Осколковым права собственности на три жилых дома разной этажности, затем проводилась их реконструкция, сейчас это единое строение высотой в шесть этажей. Также власти федеральной территории добиваются через суд признания самостроем и сноса пятиэтажки, которая нигде не зарегистрирована, сведения о праве собственности отсутствуют.

В пресс-службе федеральной территории Сириус уточняли, что объекты эксплуатируются фондом "Приют Святого Иоанна Предтечи". Юридическое лицо фонда было ликвидировано по решению суда, руководство которого уличено в нецелевом использовании средств прихожан. Руководителем фонда является Эксузян. Сам Эксузян распространяет в интернете видеообращения, в которых, по данным пресс-службы сочинской епархии, распространяет клевету, преследует собственные цели, предпринимает попытки манипулировать общественным сознанием и чувствами верующих.

В июне 2023 года Эксузян распространил через социальные сети видео якобы от имени общины храма Нерукотворного образа Христа Спасителя о том, что в Сириусе планируют снести здания храмового комплекса, которые используются как приюты для пожилых людей. В пресс-службе федеральной территории сообщали, что информация о намерении снести храмовый комплекс не соответствует действительности, ведутся судебные разбирательства в части самостроев, выдаваемых заинтересованными лицами за часть храмового комплекса. В пресс-службе сочинской епархии в свою очередь сообщали, что спорные объекты строились на пожертвования, при этом находятся в собственности частных лиц, какая-либо социально полезная деятельность в этих зданиях не ведется. 

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Краснодарский край
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