9 ноября, 17:14

Для жителей Можайского района Москвы в 2024 году намерены возвести дом по реновации

По данным департамента строительства города, здание будет рассчитано на 274 квартиры

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Дом для участников программы реновации построят на улице Багрицкого в Можайском районе столицы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Можайский по адресу: улица Багрицкого, з/у 28 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершился монтаж монолитных конструкций подземной части здания. На земельном участке, где возводится новостройка на улице Багрицкого, з/у 28, ранее располагались сразу три дома участника (№28, №30 и №32). Их жители переехали в дом в пяти минутах пешком на улице Гжатской, дом 5, корпус 7", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-службе департамента.

Как уточнили в ведомстве, жилой дом будет состоять из четырех секций, визуально выделенных цветом. В подземном уровне разместится автостоянка. Фасады здания будут вентилируемыми, со стороны проезжей части дом облицуют бетонной плиткой молочно-белого и коричневого цветов, а с другой - той же плиткой, но однотонной для всех секций. На фасадах установят металлические корзины для кондиционеров, входные группы оформят витражным остеклением.

"Новостройка рассчитана на 274 квартиры (однокомнатных - 72, двухкомнатных - 158, трехкомнатных - 44). Четыре квартиры адаптируют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - добавили в департаменте.

В вестибюле жилой части разместятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Также в доме установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрен в один уровень с поверхностью земля, плитка у входных групп будет с шероховатой поверхностью. Внутри комплекса сформируется закрытое с двух сторон дворовое пространство. Территорию благоустроят для комфортного проживания: обустроят две детские площадки и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых, установят лавочки, фонари, пешеходные дорожки с антигололедным покрытием. 

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