Росреестр: средняя цена квадратного метра в новостройке Москвы возросла на 23%

Самый дорогой квадратный метр в октябре был в ЦАО, ЗАО и ЮАО

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра в новостройке Москвы к ноябрю 2023 года возросла на 23%, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"К ноябрю средняя цена квадратного метра в новостройке Москвы возросла на 23% с июля этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным столичного Росреестра, самый дорогой квадратный метр в прошлом месяце был в ЦАО, ЗАО и ЮАО - 656 тыс., 464 тыс. и 423 тыс. рублей соответственно. Самое доступное жилье по средней цене одного квадратного метра в столичных новостройках в октябре было в ТиНАО, ЗелАО и ЮВАО, где средняя цена сделки за "квадрат" составила 254 тыс., 266 тыс. и 335 тыс. рублей. При этом в целом по столице за один квадратный метр в студии пришлось отдать в среднем 373 тыс. рублей, в однокомнатной - 385 тыс. рублей, в трехкомнатной - 396 тыс. рублей, а вот самая привлекательная цена одного "квадрата" была в двухкомнатной - 346 тыс. рублей.

По мнению помощника руководителя управления Росреестра по Москве Дарьи Кудиновой, динамика столичного рынка недвижимости демонстрирует общую стабильность. "Это касается и востребованности площадей, и стоимости, и соотношения по округам Москвы", - приводит пресс-служба ее слова.

Также московский Росреестр приводит свежие данные по динамике объемов продаж квартир на первичном рынке недвижимости. В октябре текущего года приобретено 54,6% малогабаритного жилья. Это на 3,1% меньше сентябрьских показателей, но на 1,5% превышает результат декабря прошлого года. При этом стали чаще покупать двух- и трехкомнатные квартиры. Так, спрос на жилье до 78 кв. м увеличился на 0,6%, а жилые помещения площадью до 100 квадратных метров оформили на 1,6% больше.