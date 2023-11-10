На востоке Москвы реализовали более 50 помещений для бизнеса в новостройках по реновации

В этих помещениях располагаются магазины, пункты выдачи заказов, диспетчерские

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 50 нежилых помещений на первых этажах домов, построенных по программе реновации в Восточном административном округе (ВАО) Москвы, реализованы под объекты торговли и сервисно-бытовых услуг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Практика размещения коммерческих объектов на первых нежилых этажах домов имеет положительный отклик от жителей. Это повышает их уровень комфорта за счет шаговой доступности востребованных и повседневных объектов инфраструктуры. В переданных под заселение новостройках на востоке Москвы реализовано 53 помещения, они находятся в частной собственности. В этих помещениях располагаются магазины, пункты выдачи заказов, диспетчерские", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что на сегодняшний день на востоке Москвы введено в эксплуатацию 32 новостройки по программе реновации общей площадью свыше полмиллиона кв. м. "На стадиях проектирования и строительства в ВАО сегодня находятся еще 88 домов. К переселению в них смогут приступить около 60 тыс. жителей", - уточнил он.

По словам Левкина, все дома по программе реновации проектируются с первыми нежилыми этажами, что способствует созданию не только новых рабочих мест, но и повышению инфраструктурной доступности.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5,1 тыс. домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.