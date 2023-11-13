13 ноября, 08:40
Реновация

Более 2,4 тыс. москвичей начали переселение по программе реновации в октябре

Новостройки, в которые началось переселение в октябре, расположены в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном округах столицы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Переселение жителей из 15 столичных домов стартовало в октябре в рамках программы реновации, новое жилье получат еще более 2,4 тыс. человек в шести столичных округах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего с начала этого года расселение коснулось 248 домов, а в октябре к переселению приступили еще более 2,4 тыс. жителей из 15 расселяемых домов. Новые квартиры предлагаются жителям в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Он уточнил, что новостройки, в которые началось переселение в октябре, расположены в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном округах столицы.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что с начала 2023 года для переселения жителей по программе реновации подготовлены квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках, расположенных в 10 городских округах. "Общая площадь квартир в переданных с начала года под заселение новостройках составила свыше 854 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба Левкина.

По его словам, план по передаче под заселение нового жилья по программе реновации в 2023 году в настоящий момент реализован на 85%.

Помощь в переезде

"Более 400 жителей, получивших предложения новых квартир в октябре, уже определились с выбором и приступили к оформлению необходимых документов. Остальные москвичи продолжают осматривать предложенные варианты", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Вместе с предложениями новых квартир жители старых домов получают брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру", в которых отражены семь шагов по переселению и QR-ссылки на электронные сервисы на портале mos.ru, в том числе "Запись на осмотр", "Загрузка документов", "Запись на подписание договора" и другие.

На первых этажах заселяемых новостроек открыты центры информирования по переселению, куда жители могут обратиться за индивидуальной помощью в процессе переезда, в том числе получить разъяснения у профильных специалистов по подготовке необходимой документации. Сейчас действует 54 таких центра.

Также участники программы реновации могут получить бесплатную помощь при перевозке вещей из старой квартиры, в том числе через суперсервис "Переезд по программе реновации". "Данная услуга пользуется большой популярностью у новоселов. Так, с начала года этой опцией воспользовались более 5 тыс. переехавших семей", - заключил Левкин.

О программе

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Под расселение попали 5 175 домов, в которых проживают около миллиона москвичей. 

Теги:
РеновацияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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