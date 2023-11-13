В Бабушкинском районе Москвы построят четыре дома по программе реновации

На первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство четырех домов для переселения участников программы реновации ведется в Бабушкинском районе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории района Бабушкинский для переселения по программе реновации строят четыре жилых дома жилой площадью 46,7 тыс. кв. м. В проектировании находятся еще девять объектов площадью 124,8 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройки возводят по адресам: Ленская ул., з/у 8 (зона 2.1); Радужная ул., вл. 15, к. 3, стр. 1/1; Радужная ул., вл. 15, к. 3, стр. 1/2; Верхоянская ул., з/у 14 (Зона 10.1, 10.2, 10.3); Летчика Бабушкина ул., з/у 29/5 ( вл. 29, корп. 5).

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики", - заверили в департаменте строительства.

Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что всего на северо-востоке Москвы в программу реновации вошли 499 домов, где живут 86,5 тыс. человек. "В округе подобраны 87 "стартовых" площадок, 53 дома - в строительстве и проектировании, 39 новостроек введены в эксплуатацию. С начала реализации программы новые квартиры в округе получили почти 11,4 тыс. жителей, из них около 2,7 тыс. стали правообладателями современного жилья в этом году", - заключил Загрутдинов.