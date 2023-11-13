В Москве на улице Гарибальди введут в эксплуатацию два дома по реновации в 2024 году

Новостройка рассчитана на 354 квартиры

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство двух корпусов на улице Гарибальди в столице для переселения участников программы реновации завершат в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Черемушки по адресу улица Гарибальди, з/у 17 в следующем году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, жилые корпуса будут переменой этажности, на подземном уровне разместится автостоянка. Фасады зданий облицуют керамогранитной плиткой, фиброцементными и композитными панелями. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Новостройка рассчитана на 354 квартиры (однокомнатных - 54, двухкомнатных - 258, трехкомнатных - 42). Три квартиры адаптируют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в пресс-службе.

Отмечается, что в вестибюле жилой части будут размещены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. В корпусах установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

"Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрен в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входных групп жилых домов будет препятствовать скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроят для комфортного проживания: обустроят детскую и спортивную площадки, а также зону для тихого отдыха взрослых, установят лавочки, фонари, пешеходные дорожки с антигололедным покрытием", - заключается в сообщении.