13 ноября, 14:53

Более 450 объектов исключили из реестра проблемных с начала года

По данным заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина, восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, является одним из ключевых направлений работы правительства РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) продолжает сокращаться, с начала года из него исключено 456 объектов, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"С начала года из ЕРПО исключено 456 объектов", - говорится в сообщении.

По данным заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина, восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, является одним из ключевых направлений работы правительства РФ. "Наша задача - забыть про такое определение как "обманутый дольщик". Сегодня сформирована необходимая нормативная база и разработаны механизмы, необходимые для решения данной задачи", - приводится в сообщении его цитата.

В топ-10 регионов по числу исключенных из ЕРПО объектов, по информации Минстроя, вошли Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Москва, Челябинская, Новосибирская области, Ставропольский и Красноярский края, а также Ростовская область.

Всего, по словам генерального директора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова, за десять месяцев исключены из реестра объекты, расположенные в 55 субъектах. "Среди них в четырех регионах - Костромской, Смоленской, Владимирской и Новгородской областях - по состоянию на 1 ноября не оставалось ни одного проблемного дома", - отметил он.

Единый реестр проблемных объектов - официальная база данных Минстроя России, в которой содержатся сведения обо всех строящихся многоквартирных домах, которые признаны "проблемными" на основании ФЗ-214. То есть о тех домах, где срок сдачи или передачи квартир дольщикам нарушен более чем на шесть месяцев, а также о тех домах, где начата процедура банкротства застройщика. По состоянию на 1 ноября 2023 года в ЕРПО числится 779 проблемных объектов площадью 5,2 млн кв. 

Теги:
РоссияСтасишин, Никита Евгеньевич
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