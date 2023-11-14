14 ноября, 10:47

Россия и Китай гармонизируют стандарты ценообразования в строительстве

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что это позволит проводить совместные исследования и обмениваться опытом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай образовали рабочую группу по гармонизации стандартов ценообразования и сметного нормирования при проектировании и строительстве, что позволит проводить совместные исследования и обмениваться опытом. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Создана площадка для экспертного взаимодействия в области разработки и внедрения нормативно-технической документации в сфере строительства и инжиниринга. Планируется проведение заседаний российско-китайской рабочей группы по гармонизации стандартов ценообразования и сметного нормирования при проектировании и строительстве", - сказал он по итогам заседания в Пекине российско-китайской подкомиссии по строительству и городскому развитию комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.

В пресс-службе Минстроя РФ пояснили, что это позволит проводить совместные исследования в строительстве и обмениваться опытом в ценообразовании и нормировании.

Также в ходе пекинского заседания было решено провести форум для молодых ученых в области геотехники и подземного строительства, добавил Стасишин. Таким образом, появится площадка для взаимодействия экспертов возведения и реконструкции тоннелей. Сверх этого, Минстрой продолжает работать над взаимным признанием стандартов и систем профессиональной квалификации инженеров и архитекторов России и Китая.

А соглашение, подписанное в ходе визита российской делегации в Пекин между Ассоциацией "Национальное объединение строителей" и Китайским обществом гражданского строительства позволит ежегодно проводить российско-китайские образовательные съезды в сфере городского развития, резюмировал Стасишин. 

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