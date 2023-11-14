На Коровинском шоссе в Москве построят дом из двух корпусов в рамках программы реновации

Объект намерены ввести в эксплутацию в 2024 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дом для переселения участников программы реновации в районе Западное Дегунино, состоящий из двух корпусов, введут в эксплутацию в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Бескудниковский по адресу: Коровинское шоссе, владение 29 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания. Новостройку возводят на месте снесенных пятиэтажек, жители которых уже получили новые квартиры в домах на улицах Базовская и Ангарская", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что жилые корпуса будут объединены одноэтажной нежилой частью и одноуровневой подземной автостоянкой. Фасады зданий облицуют керамогранитной плиткой и стеклофибробетонными панелями, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Дом оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

"Всего здесь будет 340 квартир (однокомнатных - 82, двухкомнатных - 224, трехкомнатных - 34). Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - уточнили в департаменте столительства.

Подъезды новостройки будут иметь сквозные проходы с двойными тамбурами. Первые этажи дома будут нежилым, здесь разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждом корпусе установят по четыре лифта грузоподъемностью 400 кг и 1 тыс. кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.