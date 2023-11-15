15 ноября, 06:51

Росреестр сообщил об уменьшении числа ипотечных сделок в Москве за октябрь на 13%

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столица сохраняет лидерство по льготным ипотечным кредитам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Количество ипотечных сделок в Москве после пиковых значений августа 2023 года снижается второй месяц подряд. В октябре на рынке первичной и вторичной недвижимости было заключено 11,3 тыс. ипотечных сделок, что на 13% меньше в сравнении с сентябрем, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"После пикового показателя в августе, когда было оформлено более 14 тыс. кредитных договоров, число регистраций снижается второй месяц подряд. Октябрь уступил сентябрю 13% (11,3 тыс. сделок - прим. ТАСС) в большей степени за счет первичного сегмента. Вторичный рынок по-прежнему удерживает положительную динамику, даже с учетом роста ипотечных ставок", - прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводит пресс-служба.

Однако в целом, по его словам, за 10 месяцев Росреестр по Москве зафиксировал максимальный за все годы ведения статистики результат - 116,4 тыс. ипотечных сделок, что на 13% больше предыдущего рекорда в 2021 году - 103 тыс. ипотек.

Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам, добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Их объем в январе-октябре 2023 года составил 679,8 млрд рублей - это 19,6% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму около 1,9 трлн рублей", - цитирует его пресс-служба. 

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