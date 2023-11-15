15 ноября, 16:59

Хуснуллин: ввод ИЖС по итогам года снизится на фоне роста ввода многоквартирного жилья

Как сообщил вице-премьер РФ, в целом ввод жилья будет больше, чем прошлогодний

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ввод многоквартирного жилья на территории РФ по итогам 2023 года вырастет, но несколько снизятся объемы ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России".

"По итогам последних 11-го и 12-го месяцев у нас во многих регионах будет ввод по газификации: когда заканчивается газификация, идет дополнительная регистрация недвижимости. Мы считаем, что у нас будет чуть меньше, чем в прошлом году, ИЖС, но точно совершенно будет больше многоквартирного жилья: планка - 50 млн кв. м", - сказал он.

При этом Хуснуллин добавил, что в целом в текущем году ввод будет больше, чем прошлогодний. "Минимум 104 млн кв. м", - уточнил он.

По итогам 2022 года на территории России ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья - это на 11% больше результата 2021 года. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация