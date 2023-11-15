Хуснуллин: ввод ИЖС по итогам года снизится на фоне роста ввода многоквартирного жилья

Как сообщил вице-премьер РФ, в целом ввод жилья будет больше, чем прошлогодний

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ввод многоквартирного жилья на территории РФ по итогам 2023 года вырастет, но несколько снизятся объемы ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России".

"По итогам последних 11-го и 12-го месяцев у нас во многих регионах будет ввод по газификации: когда заканчивается газификация, идет дополнительная регистрация недвижимости. Мы считаем, что у нас будет чуть меньше, чем в прошлом году, ИЖС, но точно совершенно будет больше многоквартирного жилья: планка - 50 млн кв. м", - сказал он.

При этом Хуснуллин добавил, что в целом в текущем году ввод будет больше, чем прошлогодний. "Минимум 104 млн кв. м", - уточнил он.

По итогам 2022 года на территории России ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья - это на 11% больше результата 2021 года.