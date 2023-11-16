16 ноября, 06:16

Девелопер "Самолет" и Банк ДОМ.РФ запускают совместную цифровую ипотеку

Сервисом смогут воспользоваться желающие купить квартиру в ипотеку в Московском регионе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Совместную программу цифровой ипотеки в столичном регионе запускают девелопер "Самолет" и Банк ДОМ.РФ, сообщила пресс-служба компании.

"Самолет" первым среди девелоперов России запускает программу цифровой ипотеки. Сервисом смогут воспользоваться желающие купить квартиру в ипотеку в Московском регионе. Программа разработана совместно с Банком ДОМ.РФ и представляет собой ипотечный продукт, полностью интегрированный с цифровыми сервисами", - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом, по информации девелопера, банк предоставляет свои инструменты и процессы: принятие решения по ипотечной заявке, открытие счета, платежные транзакции, а сервисное обслуживание клиента на всем пути сделки выстраивает менеджер "Самолета".

Цифровая ипотека - полный цикл сопровождения ипотечного кредитования без посещения офисов банка. Сбор информации происходит через сервис "Госуслуги" удаленно, подписание кредитного договора можно провести онлайн или в офисе банка. Как разъяснили в пресс-службе, заявка на кредит без анкеты и документов подается на сайте "Самолета", после чего покупатель получает комплексное предложение по действующим в банке ипотечным программам, в том числе льготным. Все процедуры по оформлению кредита также проходят онлайн - от подписания кредитной документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре.

По мнению коммерческого директора группы "Самолет" Кирилла Храпова, доступ к ипотечным продуктам уже на этапе выбора жилья значительно упрощает взаимодействие с застройщиком. "В настоящий момент проект затрагивает 35 строящихся ЖК девелопера в Московском регионе. В начале следующего года программой смогут воспользоваться покупатели всех 12 строящихся проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюмени и Владивостоке", - уточнил он.

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московской области по объемам текущего строительства и второе место в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по МСФО выросла в I полугодии 2023 года до 9,2 млрд рублей. 

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