17 ноября, 08:28

В Москве на проспекте Маршала Жукова собственник восстановил здание начала прошлого века

Внешний вид здания искажал облик района

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты Госинспекции по недвижимости Москвы выявили ветхое здание 1917 года в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил начальник столичного ведомства Иван Бобров.

Трехэтажное строение расположено по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 65.

"Внешний вид здания искажал облик района. Совместно с собственником мы разработали мероприятия по восстановлению объекта. В настоящее время владелец его отремонтировал", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба инспекции.

Отмечается, что выявлением ветхих, аварийных зданий и строений для дальнейшего их восстановления или сноса занимается Госинспекция по недвижимости. Работа ведется во всех административных округах столицы. В результате неприглядные, аварийные и потенциально опасные постройки демонтируются, а строения, подлежащие восстановлению, собственники ремонтируют. 

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