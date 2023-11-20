20 ноября, 07:07

Площадь студий в новостройках Москвы сократилась на треть за пять лет

В данный момент средняя площадь таких квартир составляет около 23,6 кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Средняя площадь квартир-студий в новостройках Москвы сократилась на 33%, или 11,4 кв. м, за последние пять лет - это наибольшее сокращение по стране. В данный момент средняя площадь таких квартир составляет около 23,6 кв. м, сообщили аналитики сервиса "Яндекс недвижимость" по итогам исследования объявлений в российских городах.

Аналитики "Яндекс недвижимости" выяснили, в каких российских городах за последние пять лет больше всего сократилась площадь квартир в продаже на первичном и вторичном рынках. Они изучали онлайн-объявления, размещенные в 2018 и 2023 годах.

"За пять лет заметнее всего уменьшилась площадь студий в новостройках Москвы. Квартиры такого формата потеряли в среднем 11,4 кв. м, и теперь продаваемые лоты имеют площадь порядка 23,6 кв. м", - указано в результатах исследования.

Помимо Москвы, в тройку лидеров по стране вошли Владивосток, где площадь студий в новостройках сократилась на 31% - до 26,8 кв. м в 2023 году, и Сочи: там сокращение составило 26%, средняя площадь студий - 23,4 кв. м. Средняя площадь студий на вторичном рынке также больше всего сократилась в Москве (45%), в 2023 году она составляет около 22,6 кв. м, за ней идут Казань (35%) со средней площадью 20 кв. м и Екатеринбург (17%) - 25,9 кв. м.

Исследователи также составили топ городов по среднему размеру квартир. В список лидеров с самыми большими студиями в новостройках вошли Новосибирск (30,2 кв. м), Самара (29,4 кв. м) и Ижевск (28,7 кв. м). Самые большие четырехкомнатные квартиры в новостройках исследователи нашли в Тюмени: в среднем их площадь составляет около 5-6 московских или сочинских студий, или 134,2 кв. м. Самое маленькое жилье с четырьмя комнатами зафиксировано в столице - около 78,6 кв. м. Средняя площадь самых больших четырехкомнатных квартир на вторичном рынке зафиксирована в Москве, (122,8 кв. м), Сочи (120 кв. м) и Санкт-Петербурге (113,4 кв. м). Как отмечено в исследовании, изучались предложения в городах с населением более 400 тыс. человек, где за период с 1 января по 30 октября 2023 года было более 500 онлайн-объявлений. 

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