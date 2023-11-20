Снос 180 домов выполнили в Москве с начала года в рамках программы реновации

Лидерами по количеству снесенных домов с начала года среди округов являются Юго-Восточный и Северный

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Снос 180 домов, попавших в программу реновации, выполнили в Москве с начала года, больше всего - на севере и юго-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации - только с начала года снесено 180 домов. Для сравнения, это уже более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было разобрано 53 дома", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что лидерами по количеству снесенных домов с начала года среди округов являются Юго-Восточный и Северный - там демонтировано по 29 домов. "Рекордсмены среди районов - Бескудниковский и Фили-Давыдково, в них снесено по 10 домов", - добавил он.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что все здания демонтировали при помощи технологии умного сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. "Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов", - пояснил глава департамента.

Еще одним из приоритетов умного сноса, по словам Загрутдинова, является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания: зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений. "Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов", - заключил руководитель департамента строительства.