В РФ после начала "гаражной амнистии" россияне поставили на учет 91 тыс. гаражей

Росреестр также поставил на кадастровый учет 172 тыс. земельных участков под ними общей площадью более 5,3 млн кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал 91 тыс. гаражей с начала действия "гаражной амнистии" с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Более 260 тыс. объектов оформили россияне с начала "гаражной амнистии". <…> С момента ее старта и по состоянию на начало октября Росреестр поставил на кадастровый учет 91 тыс. гаражей и 172 тыс. земельных участков под ними общей площадью более 5,3 млн кв. м", - говорится в сообщении.

В Росреестре напомнили, что "амнистия" позволяет оформить права на незарегистрированный объект и землю под ним по упрощенной схеме. Она распространяется на капитальные гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ 30 декабря 2004 года и расположенные на государственной или муниципальной земле.

По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, с 2021 года "гаражной амнистией" воспользовались более 200 тыс. человек. Чаще всего к этому праву прибегали в Республике Татарстан, Московской, Ярославской, Ленинградской и Саратовской областях.

"Совсем недавно вступили в силу новые нормы, расширяющие действие "амнистии". Тем самым в ее орбиту вовлекаются еще десятки тысяч владельцев незарегистрированных объектов", - процитировали в сообщении Скуфинского. Так, дополнения законодательства с 1 октября 2023 года ввели понятие гаражного комплекса, дали возможность выделять земельные участки под гаражами, находящиеся в аренде множества лиц без их согласия, и оформлять права на земельные участки и гаражи в границах полосы отвода железных дорог.