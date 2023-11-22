22 ноября, 07:30
Реновация

Свыше 20 тыс. москвичей переехали по программе реновации на юго-востоке столицы

Дня них возведены около 40 новостроек в девяти районах ЮВАО

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей юго-востока Москвы переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации. Дня них возведены около 40 новостроек в девяти районах ЮВАО, сообщила пресс-служба московского департамента градостроительной политики.

"В Юго-Восточном административном округе с момента старта программы реновации в современное комфортное жилье переехали уже более 20 тыс. жителей из 142 старых жилых домов. Для них в округе возведено 39 новостроек в девяти районах", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, 67 домов в семи районах округа уже полностью расселены, на их месте после демонтажа возведут новостройки для последующего переселения жителей.

Он добавил, что всего до конца реализации программы новые квартиры на юго-востоке столицы получат свыше 164 тыс. москвичей. 

Теги:
РеновацияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация