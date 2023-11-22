Свыше 20 тыс. москвичей переехали по программе реновации на юго-востоке столицы

Дня них возведены около 40 новостроек в девяти районах ЮВАО

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей юго-востока Москвы переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации. Дня них возведены около 40 новостроек в девяти районах ЮВАО, сообщила пресс-служба московского департамента градостроительной политики.

"В Юго-Восточном административном округе с момента старта программы реновации в современное комфортное жилье переехали уже более 20 тыс. жителей из 142 старых жилых домов. Для них в округе возведено 39 новостроек в девяти районах", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, 67 домов в семи районах округа уже полностью расселены, на их месте после демонтажа возведут новостройки для последующего переселения жителей.

Он добавил, что всего до конца реализации программы новые квартиры на юго-востоке столицы получат свыше 164 тыс. москвичей.