22 ноября, 08:50

Венгрия и Кипр опередили другие страны по интересу россиян к покупке недвижимости

По данным аналитиков, основная цель покупки зарубежной недвижимости в 2023 году - получение вида на жительство и гражданства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Венгрия, Кипр и Турция возглавили топ стран по популярности среди российских инвесторов в недвижимость в январе-октябре 2023 года. Такие данные представлены в аналитических материалах консалтинговой компании NF Group.

"Спрос россиян в январе-октябре 2023 года сместился на такие страны, как Венгрия, Кипр, Турция, Индонезия и Греция", - говорится в материалах. Отмечается, что в 2022 году в топ-5 стран входили Турция, ОАЭ, Кипр, Португалия, Греция.

По данным аналитиков, основная цель покупки зарубежной недвижимости в 2023 году - получение вида на жительство и гражданства (61%). С целью инвестиций недвижимость по обретают 20% россиян, для собственного проживания - 17%, совмещают эти две цели - 2%.

В этом году большинство состоятельных россиян интересуются возможностью получения статуса в Европе для потенциальной релокации, ведения международного бизнеса и беспрепятственного передвижения в шенгенских странах, рассказала ТАСС руководитель проектов департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Андреева. Так, получить вид на жительство в Венгрии можно за инвестиции от €215 тыс. на семью при сроке оформления до двух месяцев. "В Венгрии порог входа по сравнению с другими европейскими странами маленький - для сравнения, у Кипра это €300 тыс., у Испании - €500 тыс. Кроме того, такая недвижимость имеет высокую инвестиционную привлекательность: цены на жилье в стране выросли с 2010 года в 2,5 раза, спрос на нее стабильный, в том числе от иностранных инвесторов, а сдача в аренду приносит доход от 3 до 6% в валюте", - уточнила она.

По словам Андреевой, если Венгрию чаще всего рассматривают с точки зрения вложения капитала, то Кипр как "дальнюю дачу", где можно совместить получение ВНЖ, инвестицию и проживание. При этом цены на недвижимость на Кипре стабильно растут из-за высокого спроса благодаря программе получения ВНЖ.

Снижение спроса на недвижимость в Турции относительно прошлого года связан с тем, что многие, кто интересовался этим направлением, уже приобрели там жилье, добавили в NF Group. Спрос смещается в сторону недвижимости в странах Юго-Восточной Азии, в частности, Индонезии. "Основная причина популярности направления - восстановление турпотока на Бали после пандемии, а также появление на этом рынке большого количества профессиональных застройщиков, в том числе выходцев из России. Бали в основном интересует российских инвесторов с точки зрения вложения капитала. Благодаря росту турпотока там стабильный спрос на аренду. Есть случаи, когда недвижимость покупают для жизни, но это крайне редко, в основном для краткосрочных инвестиций до пяти лет", - рассказала собеседница агентства. 

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