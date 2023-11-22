22 ноября, 14:53
Военная операция на Украине

В моногороде Ставрополья продлили нулевой налог на землю для участников СВО

Бойцы полностью освобождены от уплаты налога

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Льготу по земельному налогу для участников специальной военной операции (СВО) продлили в моногороде Ставрополья Невинномысске. Бойцы полностью освобождены от уплаты налога, сообщили журналистам в пресс-службе администрации моногорода.

"На заседании думы принято единогласное решение о продлении льгот по земельному налогу для граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и их супругов на период 2023 года. Льгота предоставляется в отношении земельного участка, предоставленного (приобретенного) для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, и не используемого в предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее дума моногорода приняла решение об освобождении от уплаты земельного налога участников специальной военной операции за 2022 налоговый год. Льгота действует в отношении одного земельного участка, который зарегистрирован на военнослужащего или его супругу. На всей территории края также весь 2023 года действует льгота для участников СВО по транспортному налогу. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСтавропольский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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