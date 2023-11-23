В Москве с начала года разрешили строительство 14,5 млн кв. м недвижимости

Более 67% общего объема строящейся недвижимости в городе приходится на инвесторские проекты

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал 557 разрешений на строительство объектов общей площадью более 14,5 млн кв. м за девять месяцев текущего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день строительная отрасль сохраняет высокие темпы по ключевым направлениям и является одним из драйверов развития экономики столицы. В общей сложности с начала года городские и частные застройщики инициировали возведение 14,5 млн кв. м недвижимости. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было разрешено строительство объектов общей площадью 13,4 млн кв. м", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что более 67% общего объема строящейся недвижимости приходится на инвесторские проекты - почти 9,8 млн "квадратов". При этом девелоперы готовы предложить москвичам не только жилье, но и объекты социальной, деловой, коммерческой и промышленной инфраструктуры. "В ближайшие годы за счет внебюджетных средств в разных районах столицы построят 50 образовательных, восемь медицинских, семь спортивных, 39 деловых и восемь производственных объектов", - добавил Бочкарев.

Так в Южнопортовом районе появится учебный корпус с детским садом на 500 мест, в Митине и Молжаниновском - дошкольные организации на 235 и 350 воспитанников соответственно, а в Западном Дегунине - школа на 1 050 человек. Офисный квартал построят на территории общественно-делового квартала "СберСити" в районе Кунцево, а на месте бывшей промзоны центра информатики и электроники в Зеленограде возведут логистический комплекс.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, наибольшее количество разрешений на строительство капитальных объектов с начала года выдано в Троицком и Новомосковском административных округах - 107 документов, Западном округе - 78, а в Юго-Восточном - 58.

"После того, как застройщики направляют в комитет уведомление о начале строительно-монтажных работ, наши инспекторы составляют индивидуальную программу проверок для каждого объекта, чтобы на протяжении всех этапов их возведения контролировать соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности на стройплощадке, а также проводить оценку качества возводимых конструкций и применяемых материалов на соответствие требований проектной документации", - заключил Войстратенко.