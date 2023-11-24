Объем проектного финансирования застройщиков России превысил 6 трлн рублей

В ЦБ сообщили, что при этом за третий квартал 2023 года портфель кредитов вырос на 11%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем проектного финансирования застройщиков в России превысил 6 трлн рублей, при этом за третий квартал 2023 года портфель кредитов вырос на 11%. Об этом сообщил ЦБ РФ в отчете "О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2023 года".

"Объем проектного финансирования застройщиков превысил 6,0 трлн рублей. Портфель кредитов застройщикам в третьем квартале 2023 года вырос на 11% (кварталом ранее - на 9%)", - говорится в материалах.

Отмечается, что высокие продажи обусловили рост поступлений на счета эскроу, благодаря которым финансируется жилищное строительство. По данным регулятора, показатель составил почти 1,6 трлн рублей за квартал, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. В результате остаток средств на этих счетах превысил 5,4 трлн рублей, уровень покрытия задолженности средствами на эскроу вырос до 86 с 81%, что обеспечивает достаточно низкую среднюю ставку по кредитам (5,6%). Однако сохранить этот уровень покрытия будет непросто из-за возможного охлаждения спроса в дальнейшем, отмечают в ЦБ.

В ближайшие один-два квартала портфель проектного финансирования в РФ может составить порядка 6,5 трлн рублей, прогнозирует регулятор. "Дополнительно на портфель проектного финансирования, вероятно, повлияют объемы ввода новых объектов: в декабре - январе они традиционно выше, как и темпы погашения задолженности", - считают в ЦБ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.