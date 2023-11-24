На программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК заложено 1,5 млрд рублей

Такую сумму заложили в проекте бюджета на 2024 год

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. На реализацию программы льготной аренды жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заложено 1,5 млрд рублей в проекте бюджета на 2024 год, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Правительство по поручению президента проработало вопрос предоставления льготного наемного жилья работникам организаций ОПК, в том числе, мы учли потребности и предприятий ОПК Кировской области. Для реализации данной меры в проекте федерального бюджета на 2024 год уже заложен необходимый объем средств - в общей сложности 1,5 млрд рублей", - рассказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении кабмина по итогам рабочей поездки вице-премьера в Кировскую область.

В ходе рабочей поездки Мантуров совместно с губернатором Кировской области Александром Соколовым посетил промышленные предприятия региона: ВМП "Авитек" и завод "Сельмаш".

"Решение вопроса льготного наемного жилья крайне актуально для сотрудников предприятий. Совместно с руководством "Авитека" мы уже ведем подбор земельных участков для строительства арендного жилья. Это позволит активнее привлекать сотрудников из других регионов и поддержать опытных работников. Потребность в кадрах на предприятиях ОПК Кировской области сейчас составляет около 2 тыс. человек", - подчеркнул Соколов.

В сообщении отмечается, что в январе - сентябре 2023 года индекс промпроизводства региона составил 108,7% к соответствующему периоду 2022 года.

"Область и предприятия активно пользуются инструментами господдержки. Так, на региональном уровне предоставляются налоговые льготы, а на федеральном - льготные займы Фонда развития промышленности. ФРП профинансировал уже 21 проект региона на общую сумму более 3 млрд рублей. Наибольшее число проектов в регионе профинансировано ФРП в медико-фармацевтической, лесной и химической отраслях", - отметил Мантуров.