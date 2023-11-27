В Москве в Нагорном районе новое жилье по реновации получат более 10,6 тыс. человек

Более 80 семей из расселенного дома получили современные квартиры в новостройке на Варшавском шоссе, дом 100, корпус 1

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пятый дом полностью расселили по реновации в Нагорном районе Москвы, всего в рамках программы новое жилье там получат свыше 10,6 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В конце октября в Нагорном районе Южного административного округа столицы завершено расселение по программе реновации пятого по счету дома по адресу: улица Артековская, дом 7 корпус 5. <...> Всего в районе Нагорный новые квартиры получат свыше 10,6 тысячи жителей из 53 домов. Для начала переселения в районе подобраны четыре "стартовые" площадки, активно продолжается работа по подбору новых", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава ведомства Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба, более 80 семей из расселенного дома получили современные, комфортные квартиры в новостройке на Варшавском шоссе, дом 100, корпус 1.

В дальнейшем на месте демонтажа расселенного дома планируется строительство нового жилья для целей программы реновации, с возможностью размещения необходимых объектов социально-бытовой и коммерческой инфраструктуры, добавил он.

"В 2023 году правообладателями современного жилья в Нагорном районе стали более тысячи человек. Всего с начала реализации программы реновации договоры на квартиры в новостройках оформили свыше 1,5 тыс. москвичей, которые проживали в старых домах", - цитируют в тексте министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.