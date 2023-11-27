В России уточняется порядок проведения капремонта многоквартирных домов

Закон уточняет порядок формирования региональной программы капремонта и краткосрочных планов ее реализации, основания и порядок проведения ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Жилищный кодекс РФ и уточняет основания принятия органами власти российских субъектов нормативных правовых актов, направленных на надлежащее проведение капремонта многоквартирных домов, а также их тематику. В частности, устанавливается, что к таким нормативным актам относятся: порядок внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах о результатах обследования технического состояния дома, проведенного за счет средств бюджета субъекта РФ, порядок проведения государственного мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

Документ также уточняет порядок формирования региональной программы капремонта и краткосрочных планов ее реализации, основания и порядок проведения ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.