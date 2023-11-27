В Южном Медведково снесли пять домов по программе реновации

На северо-востоке Москвы в программу реновации вошли 499 домов, в которых живут 86,5 тыс. человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пять домов снесли в рамках программы реновации в столичном районе Южное Медведково. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы по программе реновации демонтировали пять жилых домов. Первым домом, снесенным в этом году, стала девятиэтажка в проезде Дежнева, дом 6, корпус 1. Ее жители переехали в новые квартиры в том же районе", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что здание демонтировали при помощи технологии умного сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации.

"Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов умного сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - заверили в департаменте строительства.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, всего на северо-востоке Москвы в программу реновации вошли 499 домов, в которых живут 86,5 тыс. человек.

"Сейчас в округе подобраны 87 стартовых площадок, более 50 домов - в строительстве и проектировании; 39 новостроек введены в эксплуатацию", - уточнил Загрутдинов.