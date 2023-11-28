В Москве кадастровая стоимость жилой недвижимости выросла в среднем на 21%

Специалисты оценили около 7 млн объектов недвижимости в столице

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государственная кадастровая оценка недвижимости завершилась в Москве, в среднем стоимость жилья выросла на 21%. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что в столице прошел очередной тур государственной кадастровой оценки в отношении объектов жилой и нежилой недвижимости. Это позволит сформировать новую базу для расчета налога на имущество, а также платежей за городскую недвижимость, которая будет действовать в столице с 1 января. Специалисты оценили около 7 млн объектов недвижимости в Москве.

"Результаты очередного тура государственной кадастровой оценки соответствуют тенденциям рынка. Например, в среднем кадастровая стоимость жилой недвижимости выросла на 21%, а торгово-офисной - уменьшилась на три процента", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, на кадастровую стоимость недвижимости влияют различные факторы, которые касаются как самого объекта - год постройки, материалы, из которых он возведен, этаж и тому подобное, - так и его расположения. Например, наличие рядом парка, близость станций метро, МЦК, МЦД, крупных дорожных магистралей. Масштабное инфраструктурное развитие столицы в последнее десятилетие сказывается на капитализации жилья, рыночная стоимость которого растет.