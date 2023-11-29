В Москве с начала года ввели в эксплуатацию около 11,8 млн кв. м недвижимости

За счет внебюджетных средств построено 16 школ и 35 детских садов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 11,8 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики (ДГП) столицы Сергей Левкин.

"За 11 месяцев в Москве введено в эксплуатацию 11,8 млн кв. м недвижимости, из них 5,6 млн кв. м жилья. Годовой план по вводу недвижимости выполнен на 139%. Большая часть недвижимости и жилья построена за счет инвесторов", - сказал Левкин.

Он уточнил, что за счет внебюджетных средств построено 16 школ и 35 детских садов - это рекорд ввода объектов образования в столице. Также введены в эксплуатацию два объекта культуры, десять объектов спорта и три объекта здравоохранения.

"Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед застройщиками задачу комплексного освоения территорий бывших промышленных зон. Здесь создается полноценная социальная и жилая инфраструктура. С начала года на территории бывших промышленных зон за счет средств внебюджетных источников введено 5,3 млн кв. м недвижимости, из них 2,5 млн - жилье", - добавил Левкин.

По его словам, в этом году на территориях промышленных зон введено в эксплуатацию девять детских садов, четыре школы, два спортивных и два лечебно-оздоровительных объекта. Также на территории бывших промышленных зон построено 12 промышленно-производственных объектов, 21 административно-деловой объект и 17 коммунальных, складских, специальных объектов и объектов транспорта.

"Обеспечение новой жилой застройки необходимой социальной инфраструктурой способствует повышению качества жизни горожан и созданию комфортных условий проживания, что напрямую отвечает задачам, поставленным мэром Москвы Сергеем Собяниным. Для достижения этих целей показатели ввода объектов социальной инфраструктуры поддерживаются на стабильно высоком уровне, достигнутом в последние годы. Контроль со стороны департамента за выполнением инвесторами своих обязательств в части обеспечения жилых комплексов необходимой инфраструктурой будет усилен за счет передачи департаменту полномочий на заключение с застройщиками договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства застраиваемой территории города", - заключил глава ДГП.