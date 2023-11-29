В Москве на Ленинградском проспекте построят офисный центр с восьмиугольной башней

Помимо офисов в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проект строительства делового комплекса с восьмиугольной башней на стилобате в районе Аэропорт одобрили в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый бизнес-центр расположится на Ленинградском проспекте (д. 36, к. 13). Здание будет состоять из восьмиугольной башни и двухэтажного стилобата с одним общим подземным этажом. Помимо офисов в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что здание будет иметь выразительное оформление. "Для отделки фасадов башни будет применяться конструкция в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. Заполнение будет чередоваться: светопрозрачное и глухое. Стилобатная же часть будет сочетать витражную часть и многослойную вентилируемую конструкцию с отделкой панелями из искусственного камня", - добавила она.

По словам председателя комитета, на территории специалисты создадут проезды и тротуары, устроят наружное освещение и установят малые архитектурные формы, а также выполнят комплексное озеленение.