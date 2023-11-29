Собянин сообщил о включении еще одной площадки в программу реновации в Москве

По словам мэра города, это позволит расселить 19 старых домов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Площадка для строительства в районе Кунцево включена в программу реновации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В программу реновации включена новая площадка в районе Кунцево. Здесь будет построено 95,4 тыс. кв. м жилья для 3,5 тыс. человек. Это позволит расселить 19 старых домов", - написал Собянин.

Он уточнил, что всего для возведения новых домов по реновации подобрали уже 602 площадки. "Готовы 280 новостроек, а жители 890 ветхих домов уже заехали в новые квартиры или заканчивают переезд", - заключил мэр.