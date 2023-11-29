ЦИАН ожидает снижения цен на вторичное жилье в России в 2024 году на 10-12%

Руководитель платформы недвижимости Дмитрий Григорьев отметил, что одним из главных факторов, который будет оказывать влияние на цены, остается льготное кредитование новостроек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Продавцы вторичной недвижимости могут снизить цены в 2024 году, такой прогноз представил руководитель платформы недвижимости ЦИАН Дмитрий Григорьев.

"Мы не ожидаем большой коррекции цен, максимум на 10-12% цены могут снизиться за год", - отметил Григорьев в ходе пресс-конференции, посвященной презентации анализа вклада цифровых платформ недвижимости в социально-экономическое развитие России.

Эксперт отметил, что одним из главных факторов, который будет оказывать влияние на цены, остается льготное кредитование новостроек. "По рынку "первички", прежде всего, мы не ожидаем на самом деле большой коррекции цен, потому что во многом это завязано на проектном финансировании, а рынок "вторички" напрямую связан с рынком "первички", если, конечно, какие-то собственники не захотят продать свои квартиры побыстрее за счет такого дисконта", - добавил он.

При этом спрос на ипотеку в следующем году может опуститься до уровня начала 2023 года, что примерно на 40% ниже, чем было на пике августа-сентября, добавил руководитель платформы.

В целом же, рынок ипотеки сейчас сохраняет определенную активность, несмотря на высокие ставки на готовое жилье, добавил руководитель аналитического направления ЦИАН Алексей Попов. "Многие банки выдавали свои одобрения не на стандартные два месяца в этом году, а на более длительные периоды времени", - отметил он.

Ранее аналитический центр классифайда сообщал, что предложение вторичного жилья на российском рынке может прекратить падение и начать рост в ближайшее время, что может вылиться в стагнацию цен. При этом в исследовании отмечалось, что выбор вторичного жилья планомерно снижается уже больше года, однако в некоторых городах уже намечается разворот этого тренда.