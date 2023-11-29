Ввод жилья в России по итогам 10 месяцев сократился на 1,8%

Она составила 86,2 млн кв. м, говорится в докладе Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Площадь жилья, введенного в эксплуатацию в РФ с января по октябрь 2023 года, сократилась на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составила 86,2 млн кв. м. Об этом говорится в докладе Росстата.

"В январе - октябре 2023 года возведено 9,5 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 365,5 тыс. жилых домов. Всего построено 1077,7 тыс. новых квартир", - говорится в докладе.

В Росстате отметили, что площадь нового жилья в частном секторе заняла 58,2% от всей площади, введенной в эксплуатацию в январе - октябре 2023 года, и составила 50,1 млн. кв. м.

В октябре 2023 года в России было построено 1,5 тыс. многоквартирных домов и 18 тыс. индивидуальных жилых домов.

Объем строительных работ по итогам января - октября 2023 года против аналогичного периода 2022 года вырос на 8%, почти до 11,2 трлн рублей.