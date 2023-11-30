Назван топ городов по скидкам на рынке вторичного жилья

В список лидеров рейтинга федеральной компании "Этажи" вошли Москва, Новосибирск и Красноярск

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средний дисконт на рынке вторичного жилья России в ноябре 2023 года составил 3,7%, за месяц показатель уменьшился на 0,2 п.п, за год - на 2 п.п. В тройке городов с самыми большими скидками оказались Москва, Новосибирск и Красноярск. Об этом ТАСС сообщили аналитики федеральной компании "Этажи". Эксперты составили рейтинг крупнейших городов России по размеру среднего уровня скидок при продаже готового жилья.

"Первое место заняла Москва, где средний размер скидки при продаже готового жилья с начала ноября вырос до 6,7%, в прошлом месяце он был - 4,7%", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, на втором месте оказался Новосибирск, где средний дисконт вырос с 3,9% в октябре до 5,3% в ноябре. Третье место у Красноярска, где собственники готовы делать скидку на уровне 5,1%, а в октябре средняя скидка не превышала 3,5%. Также в 10-ку лидеров по размеру скидок при продаже вторичного жилья в ноябре вошли Омск (4,9%), Самара (4,7%), Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону (4,2%), Санкт-Петербург (4,1%), Екатеринбург (3,7%).

Отмечается, что несмотря на снижение доступности стандартных ипотечных программ и риски снижения спроса на готовое жилье в среднесрочной перспективе, собственники не торопятся делать слишком большие скидки. По данным аналитиков, в ноябре 2023 года средний дисконт в России находится на уровне 3,7% от начальной цены предложения, год назад он был на уровне 5,7%, а месяц назад - 3,9%. "Собственники, которые заинтересованы в срочной продаже, готовы делать более существенный дисконт, чтобы ускорить реализацию своих объектов. Плюс часть опасаются снижения цен на вторичную недвижимость в будущем. Но пока большие скидки - это больше единичные истории", - прокомментировала ТАСС заместитель директора федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова.

Ранее эксперты высказывали ТАСС мнение, что рост спроса на вторичном рынке жилья России, который зафиксировали в третьем квартале 2023 года, сменится периодом стагнации. Они прогнозировали, что цены до Нового года больше не вырастут, дисконт увеличится.