Почти 550 домов в Москве расселили в рамках программы реновации

Больше всего домов расселено в Восточном административном округе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Расселение 548 домов во всех округах столицы завершили с начала реализации программы реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По поручению мэра Москвы мы наращиваем темп реализации программы реновации. На сегодняшний день с начала действия программы расселено 548 домов, переселено 116,2 тыс. москвичей в 280 новостроек", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что больше всего домов расселено в Восточном административном округе - 80, на втором месте Западный округ - 72 дома, и замыкает тройку лидеров Юго-Восточный округ, там расселено 69 домов.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что из расселенных домов 313 уже снесены. На их месте ведется строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры. Помощью при переезде воспользовалось 35,4 тыс. москвичей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали в новые дома по реновации в феврале 2018 года.