В Москве выставят на торги крупное коммерческое помещение в Раменках

Жилой 35-этажный дом, в котором находится помещение, расположен в районе с высокой транспортной доступностью

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Помещение площадью более 300 кв. м в столичном районе Раменки выставят на торги. В нем можно будет разместить магазин, кафе или предприятие сферы услуг, сообщает пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"В ближайшее время на торги по продаже планируется выставить крупное коммерческое помещение площадью 308,5 кв. м. Оно расположено на цокольном этаже здания по адресу: улица Мосфильмовская, дом 55. Объект имеет большие окна и два отдельных входа - с улицы и со двора. Он подойдет, например, для открытия химчистки, магазина или кафе", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

В пресс-службе отметили, что жилой 35-этажный дом, в котором находится помещение, расположен в районе с высокой транспортной доступностью - на пересечении Мосфильмовской улицы и Раменского бульвара. Рядом есть парковка, объекты городской инфраструктуры, а в 10 минутах ходьбы - станция метро "Раменки".