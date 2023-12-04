Выдача ипотеки в России может достигнуть рекордных 7,6 трлн рублей

Это на 60% превысит результат 2022 года, сообщила пресс-служба банка ВТБ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские банки предоставят клиентам около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов в 2023 году, что на 60% превысит результат 2022 года, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

"В этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов. Этот показатель почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть - 2021-го", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению начальника управления "Ипотечное кредитование" банка Сергея Бабина, в следующем году уровень выдачи ипотеки в России составит порядка 5,2 трлн рублей (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результата 2023 года. "Стремление регулятора (Центробанка - прим. ТАСС) "охладить" рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки - сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года", - приводит пресс-служба его комментарий.

По данным банка, уже в четвертом квартале текущего года спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с результатами третьего квартала. ВТБ в этом году планирует предоставить россиянам на покупку жилья порядка 1,4 трлн рублей ипотеки, что будет почти в 1,5 раза выше результата прошлого года и на 11% - итогов 2021 года. Такой результат во многом обеспечен рекордным спросом в третьем квартале, особенно в сентябре, когда клиенты ускорили оформление ипотеки, ожидая повышения ставок по рыночным кредитам и изменений неценовых условий по госпрограммам. В банке прогнозируют, что сентябрьский результат в 232 млрд рублей в этот раз не будет перекрыт даже в традиционно пиковом декабре.

При этом в выдачах ВТБ льготная ипотека по итогам ноября заняла 64%, что на 10 п. п. превышает средние значения по году. В 2024 году сегмент продолжит "остужаться", а основным его драйвером будут выступать госпрограммы. "По нашей оценке, стоит ожидать в первую очередь продления семейной программы - с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь. Сегодня на семейную ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка", - сказал Бабин.

По оценке ВТБ, в случае сохранения в 2024 году ключевой ставки на высоком уровне, ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Россиянам, которые берут ипотеку сейчас, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить.

По словам представителя банка, особое внимание в следующем году стоит уделить и частному строительству. "По нашей оценке, в этом году сегмент ИЖС на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД", - отметил он.